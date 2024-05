A negyedik szakasz kimenetele a legnehezebben megjósolható: a tempótól függően kibírhatják sprinterek, kedvezhet klasszikus-menőknek is, de akár egy gyorslábú hegyimenő is nyerhet Etyeken. Néhány éve tökéletes terep lett volna ez Peter Sagan számára, ám a háromszoros világbajnok World Tour-szinten már nem versenyez, hegyikerékpárban szeretne kvótát szerezni a párizsi olimpiára, az erre történő felkészülés részeként áll rajthoz. Jelenléte azzal együtt is sok nézőt szólíthat az utak mellé, hogy nagy eredményre már nem lehet számítani a kerékpársport legszínesebb egyéniségei közé tartozó, az év első hónapjaiban két szívműtéten átesett szlovák kiválóságtól.