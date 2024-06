A végeredmény

Felnőttek:

1. Békafütty All Stars

2. GMSZ Kvartett

3. Sisty on the Beach

4. Futottak még

5. Kossuth MIX

6. Dobó Fantastics II.

7. Dobó Fantastics I.

Juniorok:

1. Tacko Thursday

2. KOK U18

3. Sasok

4. ELTE Gyak. HT

5. Hatvan City Ördögei