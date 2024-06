A Bertók Bernát, Salamon Bulcsú, Danics Zente, Nagy Nimród Flórián, Simon Kende, Herczeg Balázs összeállítású fiú csapat a 20. helyen zárt.

– A lányok nagyon fegyelmezetten és figyelmesen versenyeztek – folytatta Terenyei Ákos. – Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy a versenyszámok közötti részeredmények közlésénél hamarabb vették észre, hogy az egyik távolugró eredményünk hibás, mint én. Nagyon büszkék vagyunk a lányokra, mert idősebbeket meghazudtoló módon versenyeztek.

Tavaly iskolánk II. és III. korcsoportos fiú csapatainak sikerült az országos többpróba döntőkön diadalmaskodni. Ezekkel a lányokkal azonban, egy különös boldogság volt magasba emelni a győztesnek járó serleget, mert a dobogón állva is olyan őszinte érzelmeket tudtak generálni, amire csak a lánycsapatok képesek. Bizton állíthatom, hogy nem csak szép eredményekkel, hanem csodás élményekkel is gazdagodunk. Gratulálok a fiú csapatunk szerepléséhez is! Köszönöm minden kollégám segítségét és mindennapi munkáját. Fodor-Fejes Adriannak kiváltképp a külön atlétika foglalkozásokat és a versenyen való nélkülözhetetlen meglátásait, Fejes Péternek pedig mindenre kiterjedő szakmai iránymutatást.