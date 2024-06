Ők így élték meg

Dr. Orosz György (Fővárosi Vízművek SK) a 70 év feletti korosztály egyes döntőjében Németh Zoltán Andrást múlta felül, mint mondta, harminc éve vívják egymással a döntőt, most éppen egyenlő közöttük az állás. Ő 12–18 éves kora között utánpótlás válogatott volt, majd orvosi egyetemre ment, hobbiteniszező lett,s elég is neki a heti egy-két alkalom. Az egri torna tetszett neki, bár meleg volt, az érdeklődés nem volt olyan nagy, mint Budapesten, de reméli, hogy megszokják a résztvevők és eljönnek vidékre is.

Káplán Krisztián (Unik SE) a 40 éven túliak között győzött Erdei Márton ellen, majd Tajta Ákossal párosban is győzött. Egyesben címet védett. Teniszező családból származik, a hazai és külföldi versenyekre baráti társaságként utaznak el. Motiváló számukra, hogy az idősebb korosztály, az 55–65 évesek is két-három órás mérkőzéseket vívnak, s látják, nincs vége azzal a sportnak, hogy negyven évesek lettek.