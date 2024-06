A játékszert aztán – némileg meglepő módon – a vendégek birtokolták többet és éllovas volt a kezdeményezőbb is, miközben a nekik a döntetlen is kiváló eredmények számított. A sokadik hazai szabadrúgást követően aztán mégis a györki gárda jutott vezetéshez. A 35. percben Veres Szabolcs 10 méterről, jobbal talált a háló bal oldalába (1–0), így előnnyel a birtokukban vonulhattak pihenőre a csapatok.

A szünetben helyi katolikus iskola 5. osztályos tanulóinak bemutatója egyben a hangolást is jelentette a 18 órakor kezdődő Magyarország–Izrael válogatott mérkőzésre (3–0). Igaz, ezt a helyszínen tartózkodók csak mobiltelefonjukon követhették figyelemmel, miközben a györki játéktéren Zavarkó Zalán elvégezte a második félidő kezdőrúgását. Az apró szabálytalanságokkal bőven tördelt játékrész nemcsak nagy helyzeteket, hanem újabb gólt is hozott. A gyors, erőszakos és a kaput jól érző Galó Kristóf egyedüli támadóként is hozta azt, amit várnak tőle. Ezt jelezte a 72. percben egyéni alakítás végén szerzett gól (2–0). A Szabó Dominik által irányított domoszlóiak a 89. percben szépíthettek volna, de a végére megfogyatkozott hazaiak a kibírták hajrábeli a nyomást.