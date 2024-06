Az edzőként Nagy Zoltán és Bóta Balázs irányította egriek hét mérkőzésen aratott hét győzelemmel, 36–6-os gólkülönbséggel nyerték a tíz nemzet húsz csapata által alkotott mezőny küzdelmeit. A háromnapos salzburgi rendezvényen remek hangulat uralkodott, amelyet nagyban segített a magyarok buzdítása. A gyerekek az első perctől az eredményhirdetés végéig szurkoltak egymásnak.

Meccsről meccsre CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:

Eger SE–FC Majevica Lopare (bosnyák) 3–0

Eger SE–FK Hovorany (cseh) 8–0

Eger SE–KS Kolejarz Prokocim Krakow (lengyel) 9–0

Eger SE–SV Burgweinting (német) 3–1 A LEGJOBB NÉGY KÖZÉ JUTÁSÉRT:

Eger SE–Érdi VSE 5–1 AZ ELŐDÖNTŐBEN:

Eger SE–Sestese Calcio SSD (olasz) 3–1 A DÖNTŐBEN:

Eger SE–BTS Rekord Bielsko-Biala (lengyel) 2–2, büntetőkkel: 3–1

– Nagyon izgalmas, fordulatos, döntőhöz méltó mérkőzést láthattak a jelenlévők – értékelte a finálét Nagy Zoltán.

– A rendes játékidő leteltével nem született döntés (2–2), következett a büntetőpárbaj. Egri oldalról három rúgás után hibátlanul állt a csapat. A lengyelek első lövése becsorgott a kapuba, de utána három lövésből nem született gól, köszönhetően Katona Ákos egész torna ideje alatt mutatott kimagasló kapusteljesítményének.

Egy a csapat, egy a zászló. Egri öröm és büszkeség Salzburgban

Forrás: Beküldött fotó

A kupagyőztes csapat tagjai Becze-Tar Hunor, Fazekas Benedek, Gál Gergely, Holló Áron, Horváth Simon, Kaszás Benett, Katona Ákos, Kovács Barna Áron, Lévai Ákos, Menyhárt Ádám, Poczok Marcell, Salamon Bulcsú, Veres Hunor, Veréb Balázs

A jók között a legjobbak

Menyhárt Ádám. A csapatkapitány nemcsak a társaság összetartásban jeleskedett, a pályán nyújtott teljesítménye is példaértékű volt. Mind támadásban, mind védekezésben egyaránt lehetett rá számítani és a stabilitást megadva a gólpasszok mellett három gólt is szerzett.

Kovács Barna Áron. A gárda gólzsákja egy évvel fiatalabb játékosként lett a torna gólkirálya. Külön öröm volt, hogy a támadások gólra váltása mellett a védekezésből is kivette a részét és a labdamegtartásoknak köszönhetően sok szabadrúgást is kiharcolt.

Katona Ákos. A tornán egytől egyig minden játékos remek teljesítményt nyújtott, azonban Ákos magasan a mezőny legjobb kapusának számított. Ezt az állítást a többi klub mellett a szervezők is megerősítették. Labdabirtoklásban és támadásfelépítésben is az együttes hasznos tagja volt. Amellett, hogy a legkevesebb gólt kapta, a büntetőpárbajban is remekelt és nagyban hozzájárulva, hogy a végén egri kézbe kerüljön a serleg.