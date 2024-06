Forgó János, a házigazda Eger Sikeréért Egyesület elnöke elárulta, az országos bajnokság mindig Budapesten volt, először hozták vidékre, Egerbe, amire nagyon büszkék. Az egyesület már több kisebb tenisz versenyt is rendezett, de most sikerült megegyezniük a szövetséggel és Egerbe hozni a bajnokságot.

– Ehhez segítséget nyújtott a Juhász testvérek pincészete és az Invest Sportcentrum. Picivel több egri nevezőt vártam, de így is 10-12-en képviseljük Egert, vannak jó képességű versenyzők, bízom benne, hogy egri magyar bajnokot is köszönthetünk a végén. A városból a 45 pluszos korosztálytól a hetvenen felüliekig vannak indulók. Reméljük, jó idő lesz a négy napon, talán túl meleg is lesz, bízom a sérülésmentes és a sportsikerekben gazdag négy napban – fogalmazott Forgó János.

Az egyesületi elnök elárulta, ő maga az 55 éven felüliek között párosban és feleségével együtt vegyes párosban is indul. Sokat számít majd a sorsolás, hiszen, ha világ-, vagy Európa bajnok ellenféllel kerülnek szembe, akkor nehéz dolguk lesz.