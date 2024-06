Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a két montenegrói Dimitrije Krijestorac, Nikola Murisics, továbba Spitz Márk, Mészáros Bálint, Krémer Balázs és Biros Samu is búcsút int Egernek. Az újonnan érkezők listáján négy név szerepel, közülük kiemelkedik a 35 esztendős Salamon Ferenc, aki 2012 és 2014 között már szerepelt egri színekben.

– A fiatal csapathoz kell egy olyan vezér, akit jól ismernek a Bitskey-uszodában, s korábban nem kis népszerűséget vívott ki magának – fogalmazott az OSC gárdájától visszatérő Salamonról az Egri Vízilabda Klub (EVK) elnöke, Szécsi Zoltán a klub honlapján. – Érkezik továbbá Szombathelyről Berényi Barnabás a kapás oldalra, centerbe az olasz másodosztályból hazatérő Ádám Erik, míg kapus posztra Miskolcról Moravcsik Martin. Emellett több saját utánpótláskorú játékosnak is lehetőséget kívánunk biztosítani a felnőttek között. Tomozi Kálmán, Moldisz Milán, Klebovicz Zalán és Biros Vince is szerephez juthat.

Szakmai igazgatóként tavasszal az OB I.-es férficsapatot is irányító Biros Péter, Jászberényi Gábornak adja át a stafétát.

– Jászberényi kapus- és másodedzőként eddig is a felnőttcsapat mellett dolgozott, nagy tudással rendelkezik, nagyon jó taktikai meglátásai vannak, s nem utolsó sorban egri, aki itt nőtt fel a Bárány-uszodában. Munkáját Biros Péter és Tóth Kálmán segíti. Kálmánnak az egyéni képzésben lesz nagy szerepe, hiszen látjuk, hogy ez egy meglehetősen fiatal csapat – fogalmazott Szécsi, majd hozzátette: továbbra is a jövőt építik.

– Ebben az évben ki kell alakulni annak a magnak, akikkel tovább lehet lépni, nem akarunk tovább kísérletezni. Nagyon sok munka, jó hangulat és szerencse is kell az eredményhez, de úgy gondolom, az 5–10. hely között bárhová odaérhet a csapat – jelentette ki a klubvezető.

A Horváth-ikerek érkeznek

A nőknél továbbra is dr. Sike József irányítja a szakmai munkát. A következő szezonra új játékosként érkezik Szentesről a 2007-es születésű ikerpár, Horváth Zsófia és Horváth Luca. A távozók listáján a Szegedre szerződő Bódi Fruzsina szerepel.