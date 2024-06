Dr. Vitányi László szakmai oldalról közelítette meg a témát.

– Mi, akik edzőként dolgozunk, és ott voltunk a Dunamenti Liga születésénél, pontosan tudjuk, hogy milyen sorozatról van szó, és nagyon szerettünk volna a csapatainkkal jelen lenni – közölte a szakember.

– Most már más is tudja, amit mi, hogy ez egy igen értékes korosztály. Nem véletlen, hogy bárhová megy a csapat Európában, mindenhol leteszi a névjegyét. Idetartozik, hogy a szülők is megmutatták, igazi magyar virtus van bennük is. Mindez mindenképpen dicsérete a korosztálynak, a játékosoknak és értelemszerűen a szakmai stábnak is. Noha Nagy Barbara azt mondta, hogy az eredmény nem mindig számít, de ha nem számítana, akkor nem indultunk volna el mondjuk egy ilyen bajnokságban. Akkor csak a Bozsik-programon szerepelnének ezek a játékosok.

Valahol igenis számít az eredmény, főleg, ha ilyen tehetséges gyerekekről van szó.

A köszönet mindenkit megillet, de a legfontosabb, hogy a szülőknek is megköszönjük mindezt. Ennyi hétvégén ennyi programra, ennyi tornára és minden egyébre elvitték a srácokat és még mellette a Dunamenti Ligán is ott voltak, teljes mellszélességgel mögöttük állva, ha esett, ha fújt, ha sütött a nap. Le a kalappal előttük! Jómagam mindig azt szoktam mondani, csak egy helyet kell javítani a következő évben. Legyen így!