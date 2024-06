Ugyanakkor végig küzdött, s mivel az utolsó gátról lejövet két vetélytársa is bukott, ő a hatodik helyen ért célba 13,83 másodperccel, szinte lemásolva egy nappal korábbi eredményét. Petrovai József tanítványa ezzel a 21. helyen zárta az Eb-t. Hogy ez mennyire volt „nyerő”, arról így beszélt az Andornaktályán élő atléta.

– Kicsit elkeserít az idő, de őszintén szólva nem lehetek szomorú, mert tudom, hogy több van bennem – nyilatkozta Szeles Bálint a futam végén az M4 Sportnak.

– Ebben a futásban is több volt, csak éppen több összetevő is befolyásolta a szereplést. Sok volt a várakozás, történt a visszalövés, volt call room, és egy kisebb sérülés is hátráltatott. Ezzel együtt így is jól mentem a hatodik gátig, amibe azonban belerúgtam és teljesen kizökkentem. Utána már újra nem tudtam elkapni a fonalat. Ehhez képest még mindig jó a 13,83.

A válogatott futó számára mindez nagy löketet ad az idei folytatásra.

– Idő ide vagy oda, ellenfelek ide vagy oda, azzal a fő céllal utaztam ki Rómába, hogy fussak egy középdöntőt. Ezt teljesítettem, szóval a többi cél, amit kitűzök még az évben, sikerüljön ugyanígy és akkor már elégedett lehetek – összegzett Szeles Bálint.