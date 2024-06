– A felkészülést június 17-én kezdik, a zsúfolt és mindig idegenben töltött program után elegendő lehet ez az idő a pihenésre?

– Úgy vélem, igen, azzal együtt is, hogy a stadionunk építése miatt minden hazai mérkőzésünket Balmazújvárosban kellett játszanunk. Ez alkalmanként oda-vissza két óra plusz utazást jelentett.

– A 34 bajnoki mérkőzés közül 22 meccsen volt a kezdő úgy, hogy tavasszal kirobbanthatatlannak számított a védelemből. Innen nézve a saját teljesítményét hogyan értékeli?

– Az idei volt az eddig legjobb idényem, közte három góllal, ami könnyen lehetett volna hat-nyolc is, miközben védőként nem ez az elsődleges feladatom. Akik eddig nem hittek bennem, most remélhetőleg változik a véleményük. Olyannal tudtam előrukkolni, ami figyelemfelkeltő. Bízok benne, hogy jövőre is hasonlóra leszek képes, és akkor fokozatos lesz a lépkedés felfelé.