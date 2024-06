Az ESE képviseletében pályára lépők közül ugyancsak az élen zártak a 2010-ben született lányoknál indult gárda tagjai, a gólkirálynő, Csengeri Lili vezérletével. A piros-kékek a nyolc kategória közül hétben jutottak a legjobbak közé, elhódítva a kér aranyon kívül két ezüst- (2011, 2016) és három bronzérmet (2012-es lányok és fiúk, illetve 2015-ös fiúk).

A szombaton kezdődött és kedden befejeződött eseményen a 92 fiú és 14 leány együttes között Heves vármegyei egyesületként a Hatvani Szabadidősport SE is szerzett medált. A Zagyva-partiak a 2010-ben született lányoknál zsebeltek be egy ezüstöt. Különdíjból is bőven jutott a szűkebb hazánkbeli fiataloknak, közülük legjobb egriként a Várallyay Miklós nevét viselő elismerést Juhász Örs, az Eger SE U10-es csapatának játékosa vehette át.

Tóth Ferenc (középen) meglepetéssel is kedveskedett

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Tóth Ferenc sem érkezett üres kézzel, az egyik névadó támogató képviselője – hajdani egri hálóőrként – kapuskesztyűvel is megtoldotta az ajándékcsomagot. A rekkenő hőségben tartott eredményhirdetéskor azonban kijárt mindenkinek a gratuláció a mutatott hozzáállásért, a jobbaknak pedig pluszban az eredményes játékért. A Csuhay család – folytatva a három évtiztedre visszanyúló a hagyományt – újra bizonyította, hogy a szponzorok segítségéve nagy tettekre képes.

A dobogósok sorrendje

LÁNYOK

2010-ben születettek:

1. Eger SE

2. Hatvani Szabadidősport SE

3. Gödöllői SK

4. Csepel FC „B”

Gólkirálynő: Csengeri Lili (Eger SE)

Legjobb kapus: Juhász Kitti (Hatvani Szabadidősport SE)

Legjobb mezőnyjátékos: Zsámbok Dóra (Gödöllői SK)

2012-ben születettek:

1. Kazincbarcika

2. Astra HFC „Fehér”

3. Eger SE

4. Hatvani Szabadidősport SE

Gólkirálynő: Labanc Anna Iringó (Kazincbarcika)

Legjobb kapus: Erdődi Dóra (Astra HFC „Fehér”)

Legjobb mezőnyjátékos: Majoros Hanna (Eger SE)