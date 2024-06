Országos via ferrata találkozót és versenyt rendeztek Demjénben, az ottani egykori kőbányában kialakított falon. Az esemény kezdetén egy táblaavatót, illetve névadót is tartottak, hiszen a fal Erőss Zsolt és Kiss Péter hegymászóknak is emléket állít. Köszöntőt mondott dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, aki szerint Demjén páratlan adottságú település, gyógyvíz, erdő van, gyümölcsös, szőlő, kőbányászat is volt, s a via ferratások is egyre inkább ide fognak jönni. Az országban egyre szaporodnak a vasalt pályák a Dunántúltól a Zemplénig. Szerinte a természetjárásból indult sport óriási jövő előtt áll, hiszen olyan tulajdonságokat segít erősíteni, kifejleszteni az emberekben, mint a szívósság, a kitartás, a helyzetfelismerés, a gyors döntés, a reflex. Szintét köszöntőt mondott Fodor Géza polgármester, valamint Kollár Lajos hegymászó is.

Versenyt rendeztek a demjéni via ferratán

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Délelőtt fél tizenegy után vette kezdetét a verseny, amelyre húszan neveztek, s kettő kivétellel mindenki el is jött. Külön pályát jelöltek ki a férfiak és a nők számára, a férfiaknak egy simább falon kellett fölmászniuk a célt jelző kolompig, a nőknek egy kanyargósabb, kevéssé sima falrész jutott. A szervezőknek egy kis gondot okozott, hogy nagyon gyorsan másztak sokan az elődöntőben, 23-25 másodperc alatt is fölszaladtak a pályákon a férfiak, a nőknél a más jellegű pálya miatt hosszabb időre volt szükség a feljutáshoz, így egy extra szünetet is beiktattak. Az elődöntő után ebéd, majd pihenőt követően a döntő következett.

Az ország minden tájáról érkeztek via ferratázók, a Dunántúlról, Szegedről, de a környékről is. Ürmös Roland például Füzesabonyból, s elég jól ismeri a pályát. Ő és barátai tavaly ősszel kezdték ezt a sportot, elég sokat járna mászni, de demjéni pályát nagyon szeretik, egyrészt mindig árnyékban van, másrészt pedig jó erő pálya. Az ország keleti felén sok helyszínen másztak már vasalt úton. Mint mondta, azért tetszik neki ez a sport, mert megvan benne a biztonság, s be meri vállalni, a demjéni fal pedig bármikor látogatható, csak felszerelés kell hozzá. Ajánlja mindenkinek, aki szereti az adrenalint, leküzdené félelmét a magasságtól, de jó csapatépítő program is.