Több mint ötszáz diák vett részt a Kemény Sportkavalkád nevet viselő eseményen. A Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola első hat évfolyamosai sportágválasztó foglalkozásokon vehettek részt, az egyes osztályok negyedórás váltásokban járhatták körbe a sportcsarnokban és a környékén kijelölt tizennégy helyszínt, ahol tizenegy sportágba kóstolhattak bele. Kipróbálhattak terem labdajátékokat, az asztaliteniszt, a zenés táncot, valamint több küzdősportot, az ökölvívást, a cselgáncsot és a karatét is. A futás sem maradt ki a programból, hiszen volt tájékozódási futás a csarnok és a salakos pálya körül, míg a stadionban futás és távolugrás szerepelt a repertoárban. A hetedikesek és a nyolcadikosok kispályás focitornán és B33 kosárlabda-bajnokságon vehettek részt az iskolában. A programokat a körcsarnokban sorverseny zárta korcsoportok szerint.

Laczi Zsolt igazgató-helyettestől megtudtuk, az intézménynek szívügye a sport és a mozgás. Ez volt az első ilyen alkalom, egy sportnapot szerettek volna az Egri Városi Sportiskolával közösen és ennek volt az eredménye ez a sportkavalkád. Szeretnének még ilyet, szeptembertől pedig célirányosan, testnevelés órák keretében is szerveznek sportágválasztást, együttműködve a sportiskolával. Hatszáz diákjuk közül háromszázan igazolt sportolók, ez a nap pedig a többieknek segít, hogy mozgásformát választhassanak.

A játékos sportversenyt a legkisebbeknél a 2. b-sek nyerték, Radics Liza szerint élvezetes volt az egész nap és nagyon jó volt a vetélkedő, amit megnyertek. Előbb labdákat kellett átpakolniuk egyik zsámolyból a másikba, majd karikákon kellett átbújniuk, bójákat döntögetniük, végül babzsákkal kellett célba dobniuk. A többi foglalkozáson futottak, akadálypályákat teljesítettek, tornáztak. Elárulta, neki az atlétika a kedvence és a kidobós.

A 4. b-s Szabó Norináék szintén megnyerték a sorversenyt, ami az első, harmadik és ötödik embereknek volt könnyebb, jó volt a vetélkedő, mindannyian élvezték. Ő egyébként három sportágat is űz azon kívül, hogy testnevelés órákon vesz részt, családi hagyomány szerint kézilabdázik, saját elhatározásából futballozik és, hogy fusson is, atletizál. Ez heti öt edzést jelent neki, hétvégén pedig versenyeket. A sportágválasztó alapján kipróbálná még a judót is, mint elmondta, jó érzés volt küzdeni és megtanulták azt is, hogyan essenek úgy, hogy ne fájjon.