Régen mutatkozott ilyen tekintélyes érdeklődés a füzesabonyiak mérkőzése iránt, mint ezúttal. Ez persze nem csoda, nagyon is valóság, köszönhetően a remek bajnoki idényt maga mögött Heves vármegyei bajnokcsapatnak. Bódis Barna legénysége véghez vitte azt a bravúrt, hogy idén tavasszal minden mérkőzését megnyerte, közte a kapott gól néküli 13 bajnoki és a két Heves Vármegyei Kupameccsel. A Hajdú-Bihar vármegyei aranyérmes Monostorpályi SE elleni visszavágón is a győzelem az FSC célja, miközben az esetleges döntetlen is elegendő lenne ahhoz, hogy 32 év múltán újra az NB III.-ban kezdhesse az idényt kék-sárga legénység.