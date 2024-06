A Hevesi Brazil Csajok becenévvel illetett gárda tagjai a minap tettek pontot a 2023/24-es bajnoki év végére.

– Hangulatos évzárón vagyunk túl, ahol az érmeket a Hevesi LSC elnöke, Mengyi Norbert adta át a lányoknak – közölte Báder János edző.

– Köszönjünk a klubnak a lehetőséget, a lányok gyönyörű sikerrel háláltál meg a bizalmat. Hálásak vagyunk Balázs Tihamér utánpótlás szakágvezető mindennemű segítségéért, mint ahogy a szertárosok, így Éva néni és Kovács Laci munkájáért is. Ez a siker az egész klubbé, ehhez mindenki hozzátette a magáét. Köszönet járt a szülőknek is, akik minden támogatást megadtak nekünk. A következő szezont is komolyan vesszük, amelyhez az edzéseket hamarosan elkezdjük.