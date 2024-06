Arra a kérdésre, hogy bajnokként a Hevesi SE nekirugaszkodik-e az NB II.-es pontvadászatnak Steczina Zsolt így válaszolt.

– Nem titok, hogy hosszú évek után ismét felvetődött a magasabb osztályban való szereplés, ám ehhez legalább 4–5 új játékosra lenne szükség – osztotta meg a szakosztály-vezető.

– Több kézilabdázóval is felvettem a kapcsolatot, miközben továbbra is bízunk a kettős játékengedéllyel érkezőkben is. Nehéz döntés előtt állunk, de úgy érzem a jelenlegi csapatból többen is megérdemelnék, hogy a jóval nívósabbnak számító NB II.-es küzdelmekben is megméressék magukat. Hozzáteszem, nem minden áron akarunk fentebb lépni, de mindenképpen érdemes számba venni ezt a lehetőséget is. Információim szerint július 22-én jár le a nevezési határidő, meglátjuk, hogy addig mire jutunk.

A Hanyi Travel Hevesi SE legutóbb a 2017/2018-as szezonban szerepelt az NB II.-ben.

A BAZ-Heves vármegyei férfi bajnokság végeredménye

1. Heves 16 13 1 2 479–378 27

2. Kazincbarcika 16 13 – 3 533–397 26

3. Eger SZSE 16 6 2 8 511–520 14

4. DVTK 16 2 3 11 426–522 7

5. Tiszaújváros 16 2 2 12 322–454 6

6. Szinvaparti KSE törölve