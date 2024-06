A hatalmas hőség érezhetően megviselte a játékosokat. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy a Tyetye Kaleta izzadságszagú győzelmet aratott a Stáber Bau elleni fináléban. Csóka Róberték végig irányították a játékot, a 33 éves támadó pedig góllal, gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

– A nagy meleg ellenére is élveztük a tornát, kiélezett meccseket játszottunk, a csoportból való továbbjutásért is nagyon meg kellett dolgozni. A döntőre már eléggé elfáradtunk, de szerencsére nem remegett meg a láb – fogalmazott az aranycipős Csóka Róbert.

Azt már az esemény főszervezőjétől, Tóth Gábortól (Csita) tudjuk, hogy tizenhét csapat részvételével indult az egri Kemping Sporttelepen a 3. Hollywood-kupa. A mezőny négy csoportra osztva kezdte a küzdelmeket.

– Már a csoportmeccsek során is nagyon jó mérkőzéseket láthattunk, sok esetben szikrázó küzdelemben dőlt el a pontok sorsa – mondta el érdeklődésünkre Tóth Gábor. – A legjobb négy közé nem érdemtelenül jutott be a Tyetye Kaleta, a Stáber Bau, a Dodi-Balu és a Hollywood, az egész nap során valóban ezek a gárdák nyújtották a legjobb teljesítményt. A Tyetye Kaleta döntőben aratott sikere pedig teljesen megérdemelt. A dobogósok és a különdíjasok idén is értékes ajándékokkal térhettek haza.

A torna győztese jogot szerzett a Szabadföld Minifutball amatőr kupa döntőjében történő szereplésre.

A 3. Hollywood-kupán a jótékony cél is jelentős szerepet kap. A helyszínen árusított hűtőmágnesek eladásából az Egri Szalaparti EGYMI és Kollégium Gyógypedagógiai Óvoda részére gyűjtöttek a szervezők. Emellett a Horváth Ferenc ,,Bufi” által licitre ajánlott Ferencvárosi TC 2023/24-es, a játékosok által dedikált meze is gazdára talált. A legfrissebb becslések szerint negyedmillió forint gyűlt össze.