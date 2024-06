Július 6-án immár 4. alkalommal indul neki a Mátra bejárásának a szokatlan versenyformában, kivételesen nehéz útvonalon zajló országúti kerékpáros hegyi maraton, a Mátra bike Challenge (MbC), tájékoztatta portálunkat Csuhai Sándor főszervező, aki a versenyforma ötletgazdája is egyben. Portálunkon már írtunk arról, hogy a kerékpáros hegyi maraton a koronavírus-járvány ideje alatt nőtte ki magát az ötlet szintjéről a versenyig. Csuhai Sándor, aki több mint 40 éve országúti kerékpáros, tavaly elmondta, hogy 2020-ban találta ki, vajon a Mátra összes nagy országúti aszfaltozott emelkedőjét le lehet-e gyűrni egy nap alatt, 10 órán belül. Először ő maga próbálta ki, majd 2021-ben baráti körben hirdette meg a kihívást, tette hozzá.

A Mátra bike Challenge a legnagyobb szintemelkedéseivel, a leghosszabb emelkedőivel jelenleg a legnehezebb hazai országúti kerékpáros maraton

Forrás: Forrás: Mátra bike Challenge/Facebook

– A rajtközpont idén is Parádon lesz, majd a mezőny a Mátrát keresztül-kasul bejárja a nap folyamán, s végül Galyatetőre érkezik célba mindenki. Aki vállalkozik rá, kipróbálhatja, milyen a mátrai 11-16 kilométer hosszú szerpentineken, összesen 58 vagy 84 kilométernyi emelkedőt teljesíteni egy napon belül, sőt, teljesítési szintidő is előírt. A MbC útvonalban a négy közismert mátrai nagy emelkedő mellett két kevéssé ismert is szerepel: egyik a Szuháról Mátraalmáson át Galyatetőre vezető, amely egyúttal a leghosszabb mátrai folyamatos emelkedő a maga 16,4 kilométerével. Másik hossza 10,7 kilométer, a Gyöngyös patak hídjától Galyatetőig tart. Mindkét erdei aszfaltos út technikai kihívást is jelent: helyenként erős lassítást igényelnek az út minősége és a fakitermelés nyomai. Jellemzően azonban a MbC teljesítők ezt a feladat részének tekintik, és eddig problémamentesen meg is oldották, a megfelelő óvatossággal – részletezte Csuhai Sándor.

A versenyszervező közölte, hogy aki a 160 kilométeres hosszú távot választja, annak a Mátra hat nagy aszfaltozott utas emelkedőjét sorban teljesíteni kell, ez összesen 84 kilométer kaptatót jelent. A verseny során kétszer kell Kékestetőre és négyszer Galyatetőre feljutni 10 óra szintidővel. A rövidebb, 104 kilométeres távon a Galyatetőre vezető aszfaltozott utas négy nagy emelkedőt sorban teljesítve 58 kilométer emelkedőt kell legyűrni 8 óra szintidő alatt. Az 54 kilométeres alaptávot idén sem indítják, tette hozzá Csuhai Sándor.