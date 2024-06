Egerben tartott előadást a fiatal birkózóknak Sike András egri születésű olimpiai bajnok birkózó és Németh Nyiba Sándor korábbi olimpikon birkózó, zeneszerző, költő. Sike András lapunknak elmondta várakozásait a párizsi olimpiával kapcsolatban és arról is ejtett néhány szót, hogy szeretnék, ha a Fradit erősítő, honosított Muszukajev tudását edzőként is hasznosíthatnák. Németh Nyiba Sándor szeret Egerbe járni, Rocklegendák vándorkiállítása pedig néhány hétig látható is volt a városban.

Sike András olimpiai bajnok birkózó

Forrás: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

