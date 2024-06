Az elmúlt hétvégén rendezték meg a III. Szalajka Kupa lovastorna országos minősítő versenyt a szilvásváradi fedeles lovardában. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad közlése szerint tíz egyesület 15 lova, 84 lovastornásza vett részt. Szombaton a kötelező gyakorlatokat hajtották végre a versenyzők, a kisebbek és az amatőrök műlovon, a nagyobbak lóháton mutatták be, míg vasárnap a szabadon választott kűröket láthatták az érdeklődők egyéni és csapatversenyben. A Szilvásváradi Lovas Sport Klub Egyesület lovastorna csapatának tajai több érmet is szereztek. Amatőr Csapat kategóriában első helyezést értek el a Szilvásváradiak: Bertalan Szonja, Balogh Luca Zselyke, Dudás Csenge, Biláncsik Mia Rebeka Tóbiás Zselyke és Hócza Léna csapattagokkal. AMEO1 kategóriában második helyen Bertalan Szonja, harmadik helyen pedig Dudás Csenge végzett. AMEO2 kategóriában a dobogó mindhárom fokára szilvásváradi versenyző állhatott: első helyezett Tóbiás Zselyke, második Hócza Léna, harmadik pedig Biláncsik Mia Rebeka. Egyéni C1 kategóriában ezüstérmes lett Vincze Liána. Egyéni C2 kategóriában dobogó harmadik fokára Kecskés Alexa állhatott, míg Turai Róza és Balog Luca Zselyke is eredményesen szerepelt. C kategóriában a dobogó legfelső fokára állhattak a szilvásváradi csapat tagjai: Perge Flóra, Csoma Réka, Antal Bernadett, Kecskés Alexa, Vincze Liána, Turai Róza.

Junior kategóriában Antal Bernadett, Csoma Réka eredményesen szerepeltek a nagy létszámú mezőnyben. Senior 2 kategóriába Perge Flóra harmadik helyezést ért el. A csapat az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Incitato XVII-4 Indigó nevű 8 éves, herélt lovával versenyzik, a csapat felkészítője Farkasné Kovács Ilona.