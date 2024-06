Csak a kitartó küzdelem vezet az elismerésig

– Gratulálok Tóth Martin Gergő teljesítményéhez és ahhoz is, hogy példává tudott lenni a társai között szorgalomban és kitartásban – fogalmazott ifj. Majoros András. – Már csak azért is érdemes követni őt az utánpótlás játékosoknak, mert azzal a hozzáállással, amit ő mutatott fel, nemcsak a futball lényege felé vezető utat találhatjuk meg, hanem a jó tanuláshoz, munkához és az élet egyéb területeihez vezető ösvényt is. A vándorserlegben nemcsak a vasat kell látni, hanem, ami mögötte van teljesítmény, azt is. Vagyis azt, hogy annak meghódításáért tenni kell. Ehhez el kell lesni, hogy a díjazott miként jutott el a célba, a csapatkapitányi karszalagig vagy a felnőtt csapatba. Ott további három gólt szerzett bajnokin, s a Magyar Kupában is betalált. A felnőttcsapat bronzérmében is részt vállalt. Aki kitartóan küzd, csak az érheti el a „Maszek”-díjat. A készülődés kezdete pedig nem holnap van, hanem most.