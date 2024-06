– Összességében eredményes tornát zártunk, nagyon örültünk, hogy bejutottunk az országos döntőbe. A bronzmérkőzésen egy góllal alulmaradtunk a komlói csapattal szemben, de az évet tekintve szép sikert, jó eredményt értünk el. A csapat egyik fele 2011-es születésű, a másik fele valószínűleg jövőre is számításba vehető ebben a korosztályban, de a többi csapat is ilyen összetételben játszott. Jó meccseket vívtunk, a csoportban volt két tízgólos győzelmünk, a bronzmérkőzésen szoros vereséget szenvedtünk, de emelt fővel távozhatunk – értékelt Terenyei Ákos, a csapat egyik felkészítője.

Mint mondta, meglepetésnek számított, hogy komlói ellenfelüket a nádudvariak legyőzték, mert a baranyaiak kiemelkedtek a mezőnyből fizikálisan, játékban és sebességben egyaránt. Örültek volna, ha megcsípik őket a helyosztón, sok mindennel próbálkoztak, de egy gól különbség maradt. Adódtak periódusok amikor a támadás is jól működött, a védekezésre, kapusteljesítményre végig nem lehetett panasz.

Szedláktól Mártonig

A negyedik helyezett csapat tagjai: Szedlák Ádám, Hortobágy Bendegúz, Farsang András, Kovács Keve, Berlinszky Hunor, Hulyák Vilmos Vid, Vollár Pál, Kárpáti Áron, Erdős Olivér, Juhász Gergő, Tóth Botond, Salamon Hunor, Sütő Benett, Márton Ádám. Felkészítők: Terenyei Ákos, Terenyei Ádám

Öt mérkőzést játszottak az egriek

Csoportmérkőzések

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola–Mezőkövesdi Általános Iskola 23–13

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola–Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 16–27

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola–Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája (Komló) 17–20

Elődöntő

Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája (Komló)–Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 25–14

Bronzmérkőzés

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola–Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája (Komló) 24–25

A végeredmény

1. Komló, Gagarin Általános Iskola

2. Nádudvar, Kövy Sándor Általános Iskola

3. Komló, Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája

4. Eger, Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Különdíjasok

A legtechnikásabb játékos: Gyenes Levente, Komló, Szilvási

A legjobb kapus: Kovács Alex, Nádudvar

Gólkirály: Czéder Attila, Komló, Gagarin

A bajnokcsapat felkészítője: Kollai Tamás Zoltán