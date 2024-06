Nem csak játékosok képviselik Egert a párizsi olimpia vízilabda tornáján, hanem a játékvezetők között is. Kovács Cs. Tamás márciusban kapott értesítést a kerettagságról, a nemzetközi szezon végeztével pedig ő is megkezdi a felkészülést az olimpiai tornára. Addig nemzetközi találkozókon működik közre, és fizikailag is igyekszik felkészülni a női és férfi mérkőzésekre. Az olimpia után pedig még nagyobb lépés vár rá és Szilágyi Dorottyára.