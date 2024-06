És, ha már Robika! Csóka Róbert 39 találattal vezeti a góllövőlistát, így tőle igazán várható, hogy beveszi a domoszlóiak kapuját. De mi lehet a buktató? Mit kell ahhoz elkerülni, hogy meg legyen a győzelem, ezzel együtt a bajnoki cím györkieknek?

A góllövőlista élcsoportja

Forrás: adatbank.mlsz.hu

– Azt, hogy kevesebb gólt rúgjunk, mint az ellenfelünk – poénkodott Palik, majd komolyra fordította a szót. – Bármilyen állás is legyen, egy percig sem szabad elhinni, hogy eldőlt a mérkőzés. Végig kell küzdeni, összpontosítani, biztatni és dicsérni egymást. Ezen kívül be kell tartani az edző által kért taktikai utasításokat. Ha ezekről egy percig is megfeledkezünk, annak fájó következményei lehetnek.

A másodiknál az első Szombat, 17.00:

JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (2.)–DOMOSZLÓ SK (1.)

Vámosgyörk. V.: Mencsik László (Derda J., Juhász Á.).

Domi Domija, azaz Domoszló SK csapatkapitánya, Szabó Dominik elárulta, hogy pályafutása során sok, téttel bíró mérkőzést játszott már, mégis ezt a meccset érzi a legfontosabbnak.

– A szezon előtt az új csapattal az első öt hely valamelyikének a megszerzése szerepelt célként, tavasszal pedig ez a dobogó elérését lőttük be magunknak. Ebből kiindulva nem érzek nagy nyomást a csapaton, de az biztos, mindent megteszünk, hogy a végén mi rázhassuk a pezsgősüveget – szögezte le az ugyancsak 27 esztendős futballista.

Tekintve, hogy az éllovas domoszlóiak két ponttal megelőzik a második györkieket és győzelmek terén is jobban állnak (21, illetve 19), nekik már a döntetlen is aranyat ér. A listavezető azonban nem az ikszre játszik.