– Az elmúlt napokban leginkább arról lehetett olvasni, hogy kikre épülhet a jövő évi csapat. A Bartosz Nastaj, Boros Balázs, Döme Szabolcs vagy épp Francisco Silva személyében a távozók egy része már ismert, mit lehet tudni az érkezőkről?

– Csak azt tudom mondani, hogy a klubvezetéssel együtt azon dolgozunk, hogy a folytatásban is hasonlóan ütőképes csapatunk legyen. Még néhány játékos esetében hiányzik az aláírás a szerződésről, de bízom benne, hogy mielőbb rendeződnek a függőben lévő ügyek. Több posztra is érkeznek új játékosok, de konkrétumot egyelőre nem mondhatok. Rutinosnak számító külföldiek mellett tehetséges magyar fiatalok is képben vannak.

A házi góllövőlista

Abdeldjalil Zennadi (algériai) 25 mérkőzés/106 gól, Francisco Silva (portugál) 26/100, Tóth Károly Attila 26/87, Tóvizi Tamás 26/61, Bartosz Nastaj (lengyel) 26/55, Boros Balázs 25/53, Lezák Áron 26/51, Száva Máté 24/49, Maracskó Zalán 26/45, Kavin Mátyás 26/26, Döme Szabolcs 24/13, Bajus Brunó 25/13, Romé Hebo (angolai) 6/6, Marczika Barnabás 23/6, Kiss Gergő 24/4

A bajnokság végeredménye

1. Telekom Veszprém 26 26 – – 1063–711 52

2. OTP Bank-Pick Szeged 26 23 – 3 960–760 46

3. MOL Tatabánya KC 26 16 3 7 804–745 35

4. FTC-Green Collect 26 14 4 8 830–789 32

5. Csurgói KK 26 12 3 11 730–750 27

6. HE-DO B.BRAUN Gyöngyös 26 12 3 11 773–792 27

7. CYEB-Budakalász 26 11 3 12 742–768 25

8. Balatonfüredi KSE 26 11 1 14 686–727 23

9. Dabas KC 26 11 1 14 736–776 23

10. QHB-Eger 26 8 2 16 675–799 18

11. PLER-Budapest 26 8 2 16 714–791 18

12. Carbonex-Komló 26 8 1 17 691–765 17

13. HSA NEKA 26 7 3 16 700–776 17

14. Fejér B.Á.L.-Veszprém 26 2 – 24 716–871 4