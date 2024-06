A vármegyeszékhelyiek az elmúlt hetekben posztokra lebontva osztották meg a nyilvánossággal, hogy kik azok a játékosok, akik távoznak, illetve kikre számíthat a folytatásban a szakvezetés. A szakmai munkát továbbra is Tóth Edmond irányítja.

Mindkét jobbátlövő távozott, a lengyel Bartosz Nastaj mellett a PLER-Budapest csapatához visszatérő Boros Balázs is új kihívásokat keres. Ugyancsak a PLER kötelékében folytatja az irányító Kavin Mátyás, míg Juhász Patrik alacsonyabb osztályban pallérozódhat tovább. A beálló Döme Szabolcs az NB I/B-s Ceglédi KK ajánlatára mondott igent, míg a portugál balátlövő, Francisco Silva leendő klubjáról egyelőre nincs információ. Bajus Brunó műtétet követően térhet vissza a sportág vérkeringésébe. A távozók listáján tehát hét játékos szerepel, s legalább ennyi érkezőre is számítani lehet.

Konkrétumokat az elkövetkezendő hetekre ígért a klubvezetés. Információink szerint rutinos külföldi kézilabdázók mellett fiatal magyar tehetségek is képben vannak.