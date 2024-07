– Mennyire érintette meg, hogy Adácson újra van futballélet?

– Noha már Gyöngyösön élek, de adácsinak vallom magam – válaszolta a 46 életévét a napokban betöltött Varga Gábor. – Sokat és sokszor fociztam anno a helyi csapat színeiben, amíg egy bizonyos egészségi problémám elő nem jött. Szívesen megyek a településre, és mindig is figyelemmel kísértem, amíg volt futball. Most 17 év év után újra lett foci.

A szüleim a mai napig ott laknak és mindig megdobban a szívem, amikor az adácsi pálya mellett haladok el.

Szörnyű érzés volt az elmúlt 16 évben látni, hogy mi történt a játéktérrel és az épülettel. Örülök, hogy lényegében két hónap alatt rendbe rakták az öltözőt, és most már csapat is van, ami a legfontosabb. Ehelyütt is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy segítették a létesítmény rendbe hozatalát és a csapat újraszervezését.