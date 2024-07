Az alábbiakban az 1994. július 17-én Puhl Sándor által vezetett Brazília–Olaszország világbajnoki döntő (0–0) kapcsán idézzük fel a magyar futball legnagyobb vb-dicsőségének számító eseményt.

„Amikor pénteken késő délután a lapzártához készülődtünk, rendre azt figyeltük az MTI híradásaiban, hogy melyik tartalmazza már a labdarúgó világbajnokság két utolsó mérkőzésének, a harmadik és az első helyért lejátszandó döntőnek a játékvezetőjét – jegyezte a sorokat azóta már elhunyt kollégánk, Fesztbaum Béla.

– Egyszer ugyan felkaptuk a fejünket, de a hír nem volt több, mint esélylatolgatás. Abban azt valószínűsítették, hogy Puhl Sándor a „kisdöntő” bírája lehet. Egy néhány soros anyag volt a tartalékunk, az került be a lapba, amit aztán este kilenc óra után könnyű szívvel kicseréltünk.

Előtte alig akartunk hinni a szemünknek és a fülünknek: Puhl Sándor a világbajnoki címet eldöntő mérkőzés vezetését kapta feladatul. Magyar játékvezető korábban még soha nem vezetett vb-döntőt. Erre azért nem számítottunk, bár nem tartottuk kizártnak azok után, hogy Puhl nemrég a világranglista harmadik helyén állt, most állítólag az ötödik. A bírók munkájának megítélése végtére is szubjektív, itt már az is nagyon nagy dolog, ha világbajnokságon kap lehetőséget egy játékvezető.

PUHL SÁNDOR Született: 1955. július 14., Miskolc

Elhunyt: 2021. május 20., Budapest

NB I-es játékvezető: 1984–2000

FIFA-játékvezető: 1988–2000

Első NB I-es meccse: Vasas–Csepel, 1984

Utolsó NB I-es meccse: FTC–Haladás, 2000

Legfontosabb meccsei: vb-döntő (Brazília–Olaszország 0–0, 11-esekkel 3–2, 1994), BL-döntő (Borussia Dortmund–Juventus 3–1, 1997), UEFA-kupa-döntő (Borussia Dortmund–Juventus 1–3, 1993)

Szakmai elismerései: 4x a világ legjobb játékvezetője (1994 és 1997 között), 2x Magyarország legjobb játékvezetője (1992, 1995)

Sportvezetőként: az MLSZ játék­vezetői bizottságának alelnöke (2011), az MLSZ alelnöke (2000–2006)

Forrás: nso.hu

FIFA-bítónk három mérkőzésen volt ítész Amerikában, miután megkapta a döntőt. Elképzelhető, hányszor tették mérlegre a szóba jöhető sípmestereket a világ labdarúgásának vezetői, amíg Puhlra adták szavazatukat. A végső döntés azonban meglehetősen simán ment. Annak ellenére, hogy Puhl az általa vezetett Olaszország–Spanyolország mérkőzésen az olasz Tassotti súlyos sportszerűtlenségét nem látta. Az ellenőr szerint nem is láthatta. Az ellenőr lezárta ezzel a vitát, szavazáskor Puhl 9–0-ra nyert, a másik jelölt a dán Mikkelsen volt.

Óriási kitüntetés, talán egy fokkal még nagyobb felelősség. Ettől többet egy játékvezető el nem érhet, esélyük erre négy évente van a világ bíróinak, de csak egy jut hozzá, a többiek várhatnak – ha ki nem öregszenek – újabb négy évet.

Valójában nem is lehet célja egy játékvezetőnek ilyen szerepet kiérdemelni, hiszen annyira elenyészően kicsi a lehetősége, értse, tudja bár kiválóan a játék szabályait. A FIFA vezetőinek most Puhl Sándor jelentette a legnagyobb garanciát.