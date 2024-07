A megnyitón Barna Nándor, a Heves-Nógrád Vármegyei Sakkszövetség elnöke mondott köszöntőt. Kifejtette, a 47 alkalomból nagyon sokszor Rauch Ferenc szervezte a versenyt, aki nemrég megkapta a Barcza-díjat, ami életművének nagyon komoly elismerése. Ő gondoskodott arról, hogy megfelelő utódja legyen a szervezésben, Vajda Albert évek óta nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel, szeretettel szervezi a verseny.

– Mindig szeretem megnyitni ezt a versenyt, hiszen Eger Magyarország védőbástyája volt, a magyar sakkozásban pedig Eger komoly bástyája a sakkéletnek, komoly múlttal és jelennel, remélem, komoly jövővel is – fejtette ki Barna Norbert.

A torna első kiemeltje a Szuperligában szereplő Kékesi SE versenyzője, Bohati Tamás elmondta egyéni versenyeken csak az utóbbi időben lett aktív, korábban nem tudott időt szakítani rá, csak a csapatversenyeken vett részt.

– Közel vagyok a 2300-as értékszámhoz és ezzel a FIDE mesteri címhez, most ezen dolgozom. Minden körülményhez hozzászoktam, legyen szó nyári hőségről vagy téli hidegről, tudom kezelni a helyzetet, bízom benne, hogy a meleg ellenére is jó eredményt érek el. Jó mezőny gyűlt össze, első kiemeltként szeretnék minél előkelőbb helyen végezni, szeretném megnyerni a tornát, emellett ÉLŐ pontot is gyűjteni – mondta Bohati Tamás az első forduló előtt. Kifejtette, amit tud, s amit a lehetőségei engednek, megpróbálja kihozni a játszmákból. Szereti kijátszani a partikat, a korai döntetleneket igyekszik elkerülni.

A tornán csütörtökön, pénteken és szombaton is két fordulót rendeznek, majd vasárnap délelőtt a hetedik fordulóval zárul a verseny.