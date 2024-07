A 19 esztendős Nagy Ádám a 2023/24-es szezonban öt bajnoki mérkőzésen szerepelt a HE-DO B. Braun Gyöngyös színeiben, majd novemberben kölcsönben a HSA NEKA csapatához került. Nyáron visszatérve, újabb két évvel meghosszabbította a szerződését a Mátraalján.

– Az előző helyezésen mindenképpen javítani szeretnénk, és a legjobb nyolc közé kerülni. Ez az alapvető célkitűzés, amit megfogalmaztunk – mondta az MTI-nek Sótonyi László szövetségi edző.

Ez a korosztály a tavalyi ifjúsági világbajnokságon 11. lett, az előző generáció pedig ötödikként zárt a 2022-es junior Európa-bajnokságon.

A magyarok a csoportkörben szerdán Csehországgal, csütörtökön Romániával, szombaton pedig Norvégiával találkoznak egyaránt Celjében 19 órától. A rendhagyó lebonyolítási rend értelmében az első helyezettek, valamint az A, a B és a C csoport másodikjai közül a legjobb, illetve a D, az E és az F csoport másodikjai közül a legjobb kerül a középdöntőbe.

– Szerintem ez a lebonyolítás igazságtalan, mert nem mindegy, hogy milyen csoportban szerepel valaki, hiszen természetesen nem egyforma erősségűek a csoportok. Van, amelyik csoportban könnyebb másodiknak lenni és több pontot összeszedni, de van, amelyikben nehezebb – magyarázta Sótonyi.

Hangsúlyozta, nem érti, miért volt szükség erre az új lebonyolítási rendre, de kénytelenek alkalmazkodni hozzá, tehát meg kell célozniuk a csoport első helyét.

A magyar válogatott kerete

KAPUSOK: Borsos Máté (PLER), Győri Nándor (BFKA Veszprém), Radvánszki Attila (Szeged)

JOBBSZÉLSŐK: Csanálosi Richárd (NEKA), Terjék Roland (Montpellier, francia)

JOBBÁTLÖVŐK: Barna János (Veszprémi KKFT), Kathi Sándor (Győri ETO-UNI FKC), Nagy Ádám (HE-DO B. Braun Gyöngyös)

BEÁLLÓK: Bali Bence (Győri ETO-UNI FKC), Balogh Botond (BFKA-Veszprém), Szabó Levente (NEKA), Viski Szabolcs (BFKA-Veszprém)

IRÁNYÍTÓK: Horváth Péter (Csurgó), Tóth Levente (NEKA)

BALÁTLÖVŐK: Balogh Dániel (Szeged), Gazsó Péter (Szeged), Kovács Tamás (NEKA)

BALSZÉLSŐK: Juhász Ádám (Szeged), Molnár Robin (NEKA)



A játékosként világbajnoki negyedik helyezett Sótonyi úgy fogalmazott: mindig kettős célkitűzésben gondolkodnak. Egyrészt mindig nyerni szeretnének és minél jobb helyezést elérni, másrészt legalább ilyen fontos, hogy ennek a generációnak a tagjai közül is minél többen kerüljenek be később a felnőtt nemzeti csapatba.

Megjegyezte: az előző korosztályból már hatan szerepelnek rendszeresen Chema Rodríguez szövetségi kapitány válogatottjában.

– Ezek a világversenyek már a felnőtt kézilabda előtti utolsó megméretések, úgyhogy ezeket a tapasztalatokat mindenkinek be kell építenie a pályafutásába, ez a másik fő cél – szögezte le.

A juniorok csütörtökön és pénteken is felkészülési mérkőzést játszottak a lengyelekkel Győrben, és előbb 27–26-ra, majd 24–23-ra nyertek.

– Az összes felkészülési meccs arról szól, hogy keressük azokat a játékosokat, azokat a felállásokat, azokat a variációkat és azt a játékot, ami nekünk a legjobban passzol. Ezen a két találkozón is rengeteget gyakoroltuk élesben – mondta az edző.

Hangsúlyozta, csapata elég sokat fejlődött az együtt töltött három hétben, mert a játékosok jól dolgoztak, de még mindig nagyon sok dolog van, amit pótolni kell, és amiben előre kell lépni.

Sótonyi úgy fogalmazott, együttesének a legnagyobb ellenfele mindig saját maga, ez a felkészülési mérkőzéseken is kiderült. Ha abban előre tudnak lépni, hogy megkönnyítsék a saját dolgukat, akkor szép eredményt érhetnek el. A mezőnyről elmondta, nem lát nagy különbséget a csapatok között, ezért a napi forma és az összpontosítás döntő lesz.