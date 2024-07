Fantasztikus magasságokban jártam és elképesztő mélységekben – fogalmazott a 1985-ben bal alkar végtaghiánnyal született versenyző, ak már két éves korától sportolni kezdett. – A maga módján, mind egy csoda volt. Hiába, hogy tudtam, hogy ha nem júliusban, akkor szeptemberben ér véget a profi triatlonos karrierem, mégis minden elmúlás nehéz. Pedig hosszú volt és tartalmas...

Annyi kalandban volt részem, amiről álmodni sem mer az ember és annyi fantasztikus embert ismertem meg, hogy el sem hiszem! Ez az igazi sport!

Ami ezen kívül van, azt most már tudom, hogy nem ok. Visszatekintve, ennyi idősen már biztosan sok helyzetben jobban kiálltam volna magamért, de úgy gondolom a világ változik és már a sport is kiveti magából előbb, vagy utóbb a nem odavaló személyeket.

A sportot amatőr szinten nem hagyom abba, pláne nem megyek sehová szeretett klubomból, a Fradiból.

Pályafutásom legjobb döntése volt ideigazolni, lehet hogy még most is csak ábrándoznék a paralimpiáról, ami vitathatatlanul a csúcspont volt. Minden erőmmel próbálkoztam odaérni Párizsba, de ez most nem sikerült.