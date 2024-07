Szombaton este véget ért az egri Kötélugró Európa-bajnokság. Az egy hétig tartó viadalt a Double Dutch Contest zárta, amely hip-hop tánccal, akrobatikus elemekkel ötvözött ugrókötelezést takar, ebben két magyar csapat is megosztott első helyet szerzett, de ezen kívül is számos magyar érem született a nyílt bajnokságon, a juniorok és a felnőttek között is. A rendezvény végén megköszönték az önkéntesek, a szervezők és a technikai lebonyolítók munkáját is, két év múlva Norvégiában tartják az eseményt.

A torna végén gyors értékelésre kértünk két maklári főszereplőt, a szervező Apostol-Kovács Juditot és a felnőttek között csapatban aranyérmet szerzett Hanuszik Lillát.

– Fantasztikus rendezvény volt, az európai szövetség is elégedett volt, az eddigi legjobb szervezésűnek nevezték, sok munka van benne.

A magyar csapatnak is sikeres verseny volt, kicsivel több maklári éremben bíztunk, de a juniorok elhozták ezeket. Szép eredmény Mester Zselyke és Prokaj Boglárka teljesítménye és a junior csapat (Czakó Zsombor, Kovács Benedek, Keresztúri Szonja, Molnár Diána, Prokaj Panna, Kiss Lilien) összetett harmadik helye. A felnőtteknél született legnagyobb sikerünk: a négyszer 30 másodperces gyorsasági csapatban versenyzőink aranyérmet hoztak – mondta a Maklári Bosch Kötélugró Klub elnöke, Apostol-Kovács Judit.