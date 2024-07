– Átlépett egy újabb határt, az utánpótlás válogatottság után az NB I.-es küszöbön is túljutott. Mi az újabb cél? Vagy „csak" a következő meccs a lényeg, erre kell összpontosítani?

– Egyértelműen a következő mérkőzés a cél, az MTK vendégeként ott is ugyanilyen kiváló teljesítménnyel kell előrukkolnom, ahogy a csapatnak is jól kell szerepelni. És ki tudja, hátha ez feltűnik majd Marco Rossi szövetségi kapitánynak is.

Gólpassz Matyitól A Szpari kezdőcsapatában kapott helyet és mutatkozott be az élvonalban Gresó Mátyás. A 27 éves támadó 2021-ben az Eger SE-ből igazolt a szabolcsiakhoz, akik színeiben az ETO elleni győzelemhez gólpasszal és lendületes játékkal járult hozzá.

– Közelről tapasztaltuk, hogy sok ismerős egri, családtag és barát volt jelen a Mezőkövesden rendezett meccsen. Ez aligha eshetett rosszul... Örömittas péntek este volt?

– Igen, nagyon jól esett hogy a családom, az ismerőseim, és a volt osztálytársaim ott jártak a mérkőzésen és közösen ünnepelhetünk a Nyíregyháza ezzel együtt pedig a jómagam sikerét.