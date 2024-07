Schmidt Ádám arról beszélt: mindig öröm, ha a magyar olimpikonok felkészülésük során az állami tulajdonú, a sportállamtitkárság üzemeltetésében lévő létesítményeket veszik igénybe. A körülményekkel minden tekintetben maradéktalanul elégedettek a jelenleg itt készülő sportolók – tette hozzá, jelezve: így nyugodt szívvel kijelenthető, ezen nem fog múlni sikeres szereplésük.

Kiemelte, elvárásként előzetesen azt fogalmazták meg, hogy a sportlövők több kvótát szerezzenek, mint a legutóbbi, tokiói játékokat megelőzően. Ez teljesült is, hiszen az akkori négy helyett Párizsban öten mérhetik össze tudásukat a világ legjobbjaival.

Emlékeztetett: a kormány az elmúlt két évben sok mindent tett annak érdekében, hogy a sportolók érezzék, az állami sportirányítás nemcsak a sportszövetségek vezetőivel, hanem személy szerint velük is igyekszik közvetlen kapcsolatot fenntartani. Ennek része a mai látogatás is, ahol őszinte beszélgetéseket folytatva lehet tájékozódni arról, a sportolók elégedettek-e a felkészüléssel, milyen állapotban várják az olimpiát és van-e valamire szükségük – fejtette ki, megjegyezve: „természetesen ilyenkor jó sok bíztató szó is elhangzik”.

Az államtitkár hangsúlyozta: a mátraházi edzőtáborban tapasztaltak alapján a kvótát szerzett magyar sportlövők kiváló mentális és fizikai állapotban vannak, szeretnék a valaha volt legjobb eredményüket elérni, így ők, felkészítőik, a sportszakma és a szurkolók egyaránt bizakodva várhatják szereplésüket. Péni István esetében ez kiváltképp igaz, de a többi számban is „nagyon szép reményeink lehetnek” – fogalmazott.

Kitért arra is: a felkészülés résztvevői nem csupán fantasztikus sportemberek, de intelligens emberek is, ami ugyancsak segíti őket abban, hogy a párizsi olimpián képesek legyenek legjobbjukat nyújtani.