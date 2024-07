Balzsay Károly, a MÖSZ szakmai igazgatója is megtekintette az összecsapásokat. Mint elmondta, ezeken a találkozón olyan ökölvívók kaptak lehetőséget, akiket szeretnének menedzselni a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig. A párizsi olimpiára készülő csapat franciaországi nemzetközi edzőtáborban volt, majd néhány napot otthon tölthetett, kétnapos tatai edzőtábort követően pedig július 23-án indul Párizsba a nagy csapattal. Kifejtette, remények vannak, elvárások nincsenek, a lényeg, hogy hozzák ki magukból a maximumot, s olyan olimpián vegyenek részt, olyan eredménnyel, amire mindenki büszke lehet és lehet rá alapozni. Szerinte Hámori Luca, Akilov Pylyp és Kovács Richárd is tapasztalt, erős ökölvívók. A július 25-is sorsolástól is függ, milyen eredmény várható.