A 19 éves támadó középpályás legutóbbi klubját az SV Bergfried Leverkusen jelentette. Ez ugyan nem egyenlő az idén Bundesligát nyert Bayer Leverkusen csapatával, de az „előszobát” kínálhatta volna, ha...

– Máté döntött és ő a DVTK-t választotta. Hihetetlenül büszkék vagyunk, hogy imádott csapatunktól profi szerződést kapott. Tudjuk azonban, hogy az igazi munka csak most kezdődik – mondta portálunknak a játékos édesapja, Herbák Zsolt.

Máté hazatért szülővárosába, Miskolcra, míg szülei és leánytestvérei maradtak Németországban. Ők már éppen eleget váltottak lakóhelyet gyermekük érvényesülése érdekében, illetve jól tudják, hogy a hároméves szerződés nem örökre szól és egyik futballista pályafutása sem kikövezett úton halad.

A 2005-ben született Herbák Máté hatéves korában lett az Egri FC igazolt labdarúgója.

Utána 2013-tól a Felsőtárkány SC, 2014-től pedig a Plútó SE Eger utánpótlását erősítette. A nagy ugrást a Győri ETO FC jelentette (2014–2017), a még nagyobb váltás pedig a Németországba költözéssel következett be. Kölnben az elmúlt hat esztendőben pallérozódott a 1. Jugend-Fußball-Schule Köln, a Fortuna Köln és az SC West Köln színeiben. A fejlődés azonban nem volt töretlen.

– Óriási a konkurencia az utánpótlásban, a versenyhelyzet pedig a legjobbakat tartja meg a rendszerben – emelte ki az édesapa.

– Tudomásul kell venni, hogy a korosztályos csapatokban nevelkedő, sokszor hozzánk hasonlóan külföldről érkezett fiataloknak a futball jelenti az egyetlen kiugrási lehetőséget. Csak az erősek és a kitartóak mennek tovább. A tehetség persze alapvetés, anélkül esélye sem lett volna idáig eljutni.

A szülő szavait szakemberek véleménye erősítette meg és erősíti manapság is, nem az elfogultság beszél belőle.

Az is saját tapasztalat, hogy aligha jutott volna eddig Máté, ha nem áll mögötte az őt mindenben támogató családi háttér. Szükség is volt a biztatásra, hiszen a serdülőkorból történő átmenet nem zajlott zökkenők nélkül. A rövid idő alatt bekövetkezett 20 centis növekedést leginkább a térde sínylette meg. Másfél év kálvária után, fizikálisan előrelépve érte utol a kortársait, miközben a labdával való kiváló viszonyában nem következett be változás. Más téren viszont igen.

– Amikor jól ment neki a játék, akkor csak hitegettek a menedzserek, amikor meg hullámvölgybe került, akkor pedig elfordultak tőle – kesergett Herbák apuka.

– Így aztán magam léptem ebbe a szerepbe. segítve és egyengetve az igencsak rögös karriert. Nagyon örülünk, hogy benne rejlő hit, akarat és alázat profi szerződést ért. Igaz, ebből csak akkor lesz valami, ha játszani fog, legyen szó a DVTK-ról, vagy a kooperációs szerződés nyújtotta kazincbarcikai szereplésről.