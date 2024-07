Forrás: Heol Sport facebook oldal

– A siroki illetőségű Tóbik Melánián kívül akad más magyarországi magyar játékosa is a csapatnak?

– Melániát már korábban ismertem, tudtam, hogy nagy potenciál van benne, amit be is bizonyított. Fel tudtuk építeni és vevő volt a kemény munkára. Sajnos most sérülés akadályozza, de rövidesen visszatérhet a többiekhez. Egyébkét hat magyarországi játékosunk van, mi úgy nevezzük, hogy Mini Bilbaót alkotunk, amely gárdával a bajnoki címért küzdünk.

Az FK Csíkszereda 2023/24-es női csapata

– Akad-e szembetűnő eltérés a romániai női futball és a magyar között?

– Lényegi különbség nincs a két bajnokság között. Romániába most hódít teret magának a női labdarúgás, rengeteget fektetnek bele, értve ezalatt a marketinget, a profizmust. Szinte valamennyi mérkőzésünket közvetíti a labdarúgó szövetség csatornája vagy a televízió.

Minden szerénytelenség nélkül mondhatom, mivel mi játszottuk a legjobb focit és a legizgalmasabb mérkőzéseket, így rendre bennünket adott a tv.

Ha feltétlenül ki kell valamit emelnem az a mentalitás. Itt Romániában a legjobb csapatok és a legjobb játékosok végig nyomják a mérkőzést. Ehhez kellett kell alkalmazkodnunk és ha bajnokságot akarunk nyerni, felül kell múlnunk őket.