A Veszprém Rally-t még kihagyta Czékmány Norbert és csapata, azóta viszont az első osztályú bajnokság mindhárom futamán rajthoz állt és a Peugeot-kupában első helyen is végzett a Hello Racing gárdája. A májusi Hell Diósgyőr Rally-n abszolútban a 9. helyen zárt Czékmány Norbert és Takács Gábor párosa, majd a júniusi pécsi Mecsek Rallyn Czékmány Norbert Patkó Gáborral a 14. helyen végzett összetettben, a hétvégi Székesfehérvár Rally-n pedig ismét Takács Gáborral párban a 12. helyet érték el a nagyok között. A Peugeot-kupát mindhárom alkalommal megnyerték. Ennek köszönhetően a márkakupában és a 2WD kupában is az élről várják a folytatást, míg abszolútban a 12. helyen állnak.

– A Diósgyőr Rally volt az első versenyünk az első osztályban, a tavalyi másodosztályú bajnoki címet követően a Humda, a Pirelli és s Peugeot Magyarország segítségével tudtunk följebb lépni – értékelt Czékmány Norbert.

– Azután a Mecsek Rally, majd a Székesfehérvár Rally következett. Székesfehérváron korábban még sosem jártunk, ismeretlenek voltak a pályák. A verseny első felében még nehéz volt fölvenni a ritmust az élmezőnnyel, de a másodikban már sikerült fordítanunk és a 134 kilométernyi gyorsasági végén 2,3 másodperccel megnyertük a versenyt.

Volánpörgetés Székesfehérváron Forrás: Szabó Attila

A pilóta büszke a teljesítményre, hiszen kard ki kard meccset vívtak, nem engedhettek ki egy pillanatra sem. A három győzelemnek köszönhetően 15 pontos előnnyel vezetik a Peugeot-kupát, ami egy győzelemért járó pontnak felel meg. Még két forduló van hátra a bajnokságból,szeretnék megtartani elsőségüket, ehhez szeptemberben Győrben, majd azt követően a Zemplénben kell jól teljesíteniük.

Czékmány Norbert elmondta, a Peugeot-kupában egyforma autókkal versenyeznek, így nem a technika közötti különbségek döntenek, hanem az ügyességen múlik a szereplés. Ők egyébként jól felkészített autót kaptak a Tagai Racing Technologytól.

– A másodosztály után az első osztály kétszer olyan nehéz – emelte ki Czékmány Norbert.

– A napok száma, a versenytáv, a megterhelés és a kihívás is kétszer akkora, mint a másodosztályban volt. Nagy lépés volt ez nekünk, készültünk rá fizikálisan, videókkal és elemzésekkel is. Törekszünk arra, hogy kiszolgáljuk a partnereinket, és esetleg újakat is magunk mögé állítsunk, ezáltal gyorsabbak legyünk, jobban szerepeljünk és megjelenítsük őket.