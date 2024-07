Jászberényi Gábor Egerben kezdte játékos-pályafutását, majd a Ferencváros, a francia Montpellier és Tatabánya következett mielőtt újra a Bitskey Aladár Uszodában húzott volna sapkát. A magyar válogatottban 42 alkalommal szerepelt.

Arra a kérdésre, hogy a felkészülés kezdetén mit tekint az elsődleges feladatnak a szakember így felelt:

– Az elkövetkezendő egy hónap a fizikai állóképesség fejlesztéséről szól. A tervek szerint hetente öt szárazföldi és nyolc vízi edzés szerepel a programban.

Ez idő alatt szeretnénk elérni egy olyan állóképességbeli szintet, amely után elkezdődhet a taktikai felkészítés is. Az első megmérettetést szeptember elején egy hazai rendezésű torna jelentheti, hogy aztán a hónap második felében már bajnoki pontokért ugorhassunk medencébe.

Olaszországból jött center

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a szezon végén a két montenegrói Dimitrije Krijestorac, Nikola Murisics, továbba Spitz Márk, Mészáros Bálint, Krémer Balázs és Biros Samu is búcsút intett a Digi-Eger csapatának. Új játékosként csatlakozott a 35 esztendős Salamon Ferenc, aki 2012 és 2014 között már szerepelt egri színekben. Érkezett továbbá Szombathelyről Berényi Barnabás a kapás oldalra, centerbe az olasz másodosztályból hazatérő Ádám Erik, míg kapus posztra Miskolcról Moravcsik Martin.

A férfi OB I. 2023/24-es kiírásában a kilencedik helyen végzett a Digi-Eger csapata, amely edzőként Tóth Kálmánnal kezdte majd Biros Péterrel zárta az idényt. Jászberényi Gábor másodedzőként és a kapusedzőként is segítette a két tréner munkáját, s most nem titkoltan abban bízik, hogy ő is számíthat a fent említett szakemberek segítségére.

– Nagyon sokat tanultam Kálmántól és Péter mellett is. A saját elképzeléseimet ötvözve az elmúlt évek tapasztalataval igyekszem a legtöbbet kihozni a csapatból, amely jelentősen átalakult az előző idényhez képest. Ennek ellenére szeretném a legjobb nyolc közé vezetni a csapatot, ezt az elvárást fogalmaztuk meg. Szerintem ez a vezetők álláspontjával is megegyezik.