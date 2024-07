– Ez volt az első olyan hetünk, amikor napi két edzést tartottunk. Ez az első félidőn látszott is, mert elég tompák voltunk, de ennek az idejét éljük – értékelt Simon Antal.

– A DVSC agresszív, fiatal csapat, amely gárda kihasználta az első félidei tompaságunkat és két pontrúgásból 2–0-s vezetést szerzett. A szünet után ki is egyenlíthettünk volna, ám a lényeget nem ez jelentette, hanem az, hogy több fiatal végig tudta játszani a meccset. Hamar Botond belső védőként nagyon jól megoldotta a feladatát, ahogyan a szélen Hegyi Zalán is jól játszott. Ez számomra most fontosabb volt, mint az, hogy megnyerjük, vagy elveszítjük a mérkőzést. A hangsúly ezen van, próbáljuk összecsiszolni a csapatot. Akadnak sérültjeink, a félidőben is kellett cserélnünk. Remélem azonban, hogy ezek nem komoly sérülések és mire kell, addigra rendben leszünk.