Sérülések és eltiltások miatt a hazaiak Fehér, Csóka és Sima, a vendégek Éles, Kormos, Vojtekovszki nélkül álltak ki, de hiányzott a két kettős igazolású futballista – Budai, Lévai – is, őket klubjuk most nem engedte át. A kezdőrúgást Gazda Miklós (egykori kitűnő tízpróbázó atléta) egri vállalkozó végezte el. Annak ellenére, hogy a két gárda jól ismeri egymást, a tapogatózás egy félidőn át tartott. Inkább a mezőnyben folyt a játék, a Füzesabony kevesebb húzásból, az Eger ügyesen adogatva igyekezett ellenfele kapuja felé, de alig tették próbára a hálók őreit.

Szünet után a tíz perc alatt esett három gól következtében már jóval élénkebb volt a játék. Mindkét kapu előtt több lehetőség is adódott, a szerencse azonban egyik félnek sem kedvezett, illetve Baranyai, majd Forgács mentett a gólvonalon. Mivel Endre két sárga lapot is összeszedett, az utolsó negyedórában 10 emberrel játszott az Eger. A hazaiak ugyan szorongattak, de már nem tudtak egyenlíteni. A látottak alapján megérdemelt a listavezető győzelme.

Jók: Bocsi, ill. Unyatinszki, Berecz. Ifik: 1–1.

Varga Zoltán: – Jobb csapattól kaptunk ki, de lehetett volna több szerencsénk.

Csuhay József: – A második félidőben már mindenki igyekezett, érzésem szerint megérdemelten nyertünk.