FÜZESABONYI SC ERŐSS ÚT–EGER SE

Füzesabony, vasárnap, 17.30. V.: Lovas László (Vrbovszki, Pálinkás).

– A felkészülés alatt megtettünk minden tőlünk telhetőt, és próbáltuk minél jobban kihasználni a rendelkezésünkre álló időt, ám az csak a bajnokságban derül ki, hogy mindez mennyire volt eredményes – szögezte le az újonc FSC vezetőedzője, Bódis Barna.

– Az alaptaktikánkon nem változtattunk, noha tudjuk, lesznek ellenfelek, amelyekhez majd nekünk kell igazodni. Bízom benne, hogy az újonnan igazolt játékosok beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és a maradókkal egységet alkotva képesek lesznek megfelelni az elvárásoknak. Valamennyien nagyon várjuk már az első bajnoki mérkőzést, amelyet a vármegyei ellenfél miatt kiemelt érdeklődés övez. Fontos összecsapás következik, de nem elsősorban az Eger SE, hanem inkább saját magunk miatt.

A Füzesabonyi SC-Erőss út csapatának nyári felkészülési mérkőzései Nyíregyháza Spartacus II. (NB III.)–Füzesabonyi SC-Erőss út - a hazaiak lemondták

Monor SE (NB III.)–Füzesabonyi SC-Erőss út 1–1

Sényő FC (NB III.)–Füzesabonyi SC-Erőss út 0–2

Füzesabonyi SC-Erőss út–DVSC II. (NB III.) 0–2

Martfűi LSE (NB III.)–Füzesabonyi SC-Erőss út 3–2

Hármas torna Gesztelyen: 1. Füzesabonyi SC-Erőss út, 2. FC Tiszaújváros, 3. Gesztely FC

Füzesabonyi SC-Erőss út–Maklár SE (Heves vármegyei I. o.) 3–1

Az Eger SE régi-új vezetőedzőjeként Simon Antal júniustól irányítja ismét a piroskék együttest.

– Amit szerettünk volna, azt elvégeztük, és a keretünk 70–80 százalékban rendelkezésre áll – mondta a szakember.

– Az úgynevezett reamatőrizálási folyamat miatt ugyanis Major Ernő, Kozma Bence, Tóth Milán és Hámori Tamás sem vethető be a nyitányon. A fiatalok azonban rendelkezésre állnak, az állományunkban tíz utánpótláskorú játékos található, akik többsége 2007-es születésű, de akad 2008-as is. Az ifjak beépítése időigényes feladat, viszont számunkra ez most az elsőbbséget élvező célok között szerepel. Az bizonyos, hogy a lehetőséget megkapják majd a fiúk, remélve, hogy minél többen élnek vele. A klub és a tehetségközpont szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy U19-es csapatunk országos bajnokságban indulhat, ami nem befolyásolja az NB III.-as munkát, sőt, inkább erősíti egyik a másikat.