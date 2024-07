– Többet birtokoltuk a labdát, mint a hazaiak, ám a helyzetkihasználáson még van mit javítani. Ez az időszak most ezeknek a javítására is szolgál. Láttuk, hol akadnak gondok és azon vagyunk, hogy kondicionálisan és más téren is előbbre lépjünk – értékelt az FSC vezetőedzője, Bódis Barna.