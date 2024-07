A 18 esztendős Racskó Máté 19 társával együtt öt napot töltött Gyöngyösön, ahol elkezdődött a közvetlen felkészülés az augusztus 7.-én kezdődő montenegrói ifjúsági Európa-bajnokságra. A válogatottat szövetségi edzőként Gulyás István irányítja, míg erőnléti edzőként a jelenleg a HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I.-es csapata mellett is dolgozó Németh Tamás tevékenykedik.

– Nagyon jó körülmények között készülhettünk, minden adott volt ahhoz, hogy jó munkát végezzünk – mondta a 2013 és 2015 között a B. Braun Gyöngyös felnőttcsapatát is irányító Gulyás István a mátraaljai klub honlapján. – Nem véletlen, hogy itt kezdtük a felkészülést, hiszen egyrészt mindig nagyon jó olyan helyen dolgozni, ahol szeretik a kézilabdát, másrészt így Németh Tamás is össze tudta egyeztetni a gyöngyösi klubcsapat és a válogatott melletti feladatait.

Az ifjúsági válogatott jövő héten Balatonbogláron folytatja a felkészülést, majd Gyálon edz, hogy aztán augusztus 6-án induljon Montenegróba. A kontinenstornán a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki célul az alakulat.

– Ezek a fiatalok most kerültek be az európai versenyrendszerbe, ezért a tapasztalatszerzés is rendkívül fontos. Természetesen szeretnénk minél jobb eredményt elérni, ami az új lebonyolítási rendszerben, ahol a csoportelsők mellett csak a két legjobb csoportmásodik jut tovább, nem lesz könnyű feladat. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, és tudásunk legjavát fogjuk nyújtani – zárta szavait Gulyás István.