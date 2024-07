– Mi döntött amellett, hogy vállalja a finálét, mert ezek szerint több minden szólt ellene, mint mellette?

– Többen javasolták, hogy ne vállaljam a futást és mgam is éreztem, a logikus döntés az lenne, ha indulnék is haza. Mégis azt éreztem, futni akarok. Sose hagytam félbe, sosem adtam fel versenyt. Most is inkább azt mondtam, inkább megküzdök a második helyért, minthogy meg se próbáljam.

129. Atlétikai Országos Bajnokság, férfi 110 méter gát: 1. SZELES BÁLINT (Egri VSI) 13.73 másodperc

2. Eszes Dániel (VSD) 13.96

3. Gálpál Zsombor (BHSE) 14.10

4. Felber Farkas Ákos (SVSE) 14.12

5. Polyák Zoltán (A-Plast Ikarus BSE) 14.72

6. Pesti Máté (Csepel TC) 14.85

7. Blaumann Marcell (ARAK) 15.20

8. Barczai Botond (Vasas) 15.30

– Ez a szív és az akarat diadala volt?

– Úgy érzem, igen. Az előfutamban nagyon rossz futásom volt és nem tudtam, hogyan tudnám ezt kijavítani. Próbáltam fejben összerakni magam, hogy a testemben van az eredmény, „csak” a fogamat is össze kell szorítani hozzá.

– A vetélytársak tudták, látták, hogy milyen állapotban van?

– Igen, tudták, mert sajnos látszott is rajtam, hogy aznap nem én vagyok a legélesebb.