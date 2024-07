– Mindig nagy örömmel jövünk Heves vármegyébe, mert pontosan tudjuk, hogy rengeteg Ferencváros-szurkoló él erre felé is – mondta a Dodó becenévvel illetett Bánki József.

– Célunk ezúttal is az örömszerzés volt, hogy az emberek jó emlékkel menjenek haza, mi pedig a Ferencvároshoz méltóan képviseljük a klubunkat, amit kaptunk az ősöktől, az egykori legendás labdarúgóktól. Mert ez a klub tett bennünket emberré és nem mi tettük naggyá a Fradit. Tekintve, hogy hagyományosan befogadó egyesület vagyunk, mindig is nagyon sok roma szurkolónk volt és reméljünk, ez a jövőben is így lesz. Találkozunk is velük szerte az országban, és mindig szeretettel látjuk és várjuk őket. Ez a szeretet és a sportbarátság ünnepe volt most Füzesabonyban, az ismert jótékonysági céllal együtt.

A ritka izomsorvadásos betegségben, úgynevezett Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő ötéves tenki kisfiú, Lázár Levente javára már nem először mozdultak meg és fogtak össze a Heves vármegyei labdarúgó-társadalom tagjai.

Szívesen jöttek a roma csapat tagjai Német Sándor (alias Pali) korábban Mihics Péterrel közösen Hevesen szervezett jótékonysági teremtornát, ahol a betegségben elhunyt erdőtelki futballista, Domán Róbert (Bobek) családjának javára gyűjtöttek. Ezúttal az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület (ORFME) elnöke, Oláh Csaba megbízásából verbuválta a roma együttest Német Sándor.

– A játékosok örömmel jöttek a válogatottba, ahogy a Fradi is szívesen tett eleget a meghívásnak. Köszönjük a füzesabonyiaknak a helyszínt, a nézőknek pedig azt, hogy adományaikkal hozzájárultak Levi gyógykezelésének a támogatásához – mondta Német.

Levi javára gyűjtöttek Egerszóláton, Adácson, Füzesabonyban, Kompolton és Hevesen is. A roma futballisták az erdőtelki Német Sándor (alias Pali) hívó szavára mondtak igent a segítségnyújtás jegyében, míg a Fradi az egri Lázár Benedek közbenjárásával vállalta a párharcot. A Füzesabonyi SC-Erőss út immár NB III.-as csapatának névadó szponzora, Erőss Róbert ugyanúgy azonnal támogatásáról biztosította a szervezőket, ahogy azt a korábbi felajánlás során tette.