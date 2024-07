Labdarúgás 1 órája

NB III.: átigazolási adatbank avagy így változott az Eger SE, a Füzesabonyi SC és az FC Hatvan kerete

Továbbra is nyitott NB III.-as csapataink játékoskerete, és várhatók is még változások, ám a jelenlegi állapotot tartalmazó listák is „beszédesek”, amelyek az öt nappal az idény kezdése előtti helyzetképet mutatják.

Bódi Csaba

Lencsés Balázs (jobbra) Egerbe visszatérve Sós Mátéék csapattársaként folytatja Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Eger SE Érkezett (5):

Major Ernő (FC Nagykanizsa)

Kis-Orosz Máté (Borsod Sport Klub Alsózsolca)

Valkay Richárd (FC Tiszaújváros)

Kozma Bence (DVSC II.)

Lencsés Balázs (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő)

Távozott (8):

Gyurkó Máté (Kisvárda)

Kispál Tamás (Bicskei TC)

Juhász Gergő (Tiszakécskei LC)

Géringer Tamás (Tiszakécskei LC)

Oláh Balázs (Füzesabonyi SC-Erőss út)

Nagy Ákos Attila (Füzesabonyi SC-Erőss út)

Barta Donát (Füzesabonyi SC-Erőss út)

Almomani Nathaniel (?)

Füzesabonyi SC-Erőss út Érkezett (8):

Oláh Balázs (Eger SE)

Nagy Ákos Attila (Eger SE)

Barta Dominik (Eger SE)

Bényei Róbert (Egerszalók SE)

Tóth Bálint Kristóf (Gyöngyösi AK)

Olasz Dénes (Neulengbach, osztrák)

Orosz Marcell (Gesztelyi FC)

Juhos Dávid (Putnok FC)

Távozott (7):

Lovász Máté (Ausztria)

Jónás Attila (Besenyőtelek SC)

Antal Zsolt (leállt)

Jaksi Attila (Bükkábrányi SC)

Tajti Bálint (?)

Gere Dániel (?)

Farkas Krisztián (SBTC)

FC Hatvan Érkezett (5):

Bartos Norbert (Pénzügyőr SE)

Kovács Attila (UDSE-Gázgyár)

Kovács Dominik (ESMTK)

Retter Szilárd (Puskás Akadémia FC)

Zsuppán Donát (FC Dabas)

Távozott (5):

Sárossy Dániel (Balatonfüredi FC)

Tarjáni Péter (FC Dabas)

Fellner Krisztofer (Lőrinci VSC)

Panyi Attila (Lőrinci VSC)

Kanálos Péter (Martfűi LSE)

