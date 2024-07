– A 17.51 méteres teljesítménnyel bajnok Tóth Balázs, mint mumus, most is megelőzte. Ez inkább ösztönzőleg hat, vagy olyan, hogy amíg ő indul, kevesebb esélye lesz az aranyra?

– Tóth Balázs nagyon jó versenyző és szeretek vele bármikor összecsapni. Nyugodtan mondhatom, ameddig ő versenyzik, kevesebb esélyem van az aranyra. Azonban ezzel nincs is semmi probléma, ugyanis egy ilyen versenytárs motiváló és legalább húzzuk egy kicsit egymás „agyát”.

129. Atlétikai Országos Bajnokság, férfi súlylökés: 1. Tóth Balázs (NYSC) 17.51 méter

2. KOVÁCS LÁSZLÓ (A-Plast Ikarus BSE) 17.24

3. Fekete István (KARC) 17.16

4. DETRIK BALÁZS (A-Plast Ikarus BSE) 15.69

5. KOVÁCS KRISTÓF (A-Plast Ikarus BSE) 14.18

6. Tóth Nándor (DSC-SI) 14.11

7. Csikos Patrik Ernő (NYSC) 14.05

8. Tóth Gergő (SZVSE) 13.89

9. Csizmazia Áron (Békéscsabai AC) 13.70

10. Szőllősi István (MTK Budapest) 13.62

11. Csapó Tamás (DSC-SI) 13.27

12. Tóth Roland (DSC-SI) 13.01

– Kiadott mindent magából, vagy most ennyi volt önben?

– Megvolt a lehetőségem a jobb eredményre. Akadt egy jól sikerült kísérletem, ami sajnos érvénytelen lett, de technikailag nagyon eltaláltam. Ennek tudatában készülünk tovább, mert ezt az évet edzőmmel, Kovács Gyulával a tanulásnak szenteltük.

Negyedik és ötödik helyezés Az idei év egyik legrangosabb hazai eseményét a Lantos Mihály Sportközpontban bonyolították le. Hevesi súlylökőként Kovács László mögött a negyedik helyen Detrik Balázs végzett (15,69), míg Kovács Kristóf junior korosztályúként először szerepelt felnőtt országos bajnokságon. Neki a 14,18 méteres eredmény az ötödik helyezést jelentette.

– Ez volt az év versenye vagy lesz még nagy próbatétel, amelyre felkészül?

– Idén ez volt a fő versenyem. Azonban még hátra van augusztusban a Heves-kupa, illetve a csapatbajnoki döntő. Mindkettő fontos,az egyik az egyesületnek, a másiknak pedig személyes jelentőséggel bír. Ezek miatt nagyon várom az elkövetkezendő időszakot.