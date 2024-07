Megkezdődött a Kötélugró Európa Bajnokság Egerben. Vasárnap és hétfőn már versenyt rendeztek a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, akkor az európai nyílt kupasorozatnak adott otthont a létesítménye, míg kedden a selejtezőkkel a kontinensbajnokság versenynapjai is megkezdődnek. Hétfőn késő délután a Dobó téren ünnepélyes megnyitót is tartottak, ahová dobosok kíséretével felvonultak a résztvevő országok csapatai. A téren látványos showműsor szórakoztatta a versenyzőket és az érdeklődőket, előbb a Face Team akrobatikus kosarasai bemutatóztak, majd a Fricska táncegyüttes vonta be a közönséget műsorába.

Pattogós megnyitóval vette kezdetét a Kötélugró Európa Bajnokság

Fotó: MARTOM LENART / Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

A város nevében Farkas Attila alpolgármester üdvözölte a résztvevőket sportolókat, stábtagokat és családtagokat. Mint mondta, Egernek nagy büszkeség, hogy otthont adhat a kontinensbajnokságnak, amelyre tizenkét országból közel nyolcszázan érkeztek. Büszke arra is, hogy Egerből és vonzáskörzetéből, Maklárról tizenheten tagjai a magyar válogatottnak. Kiemelte, Eger fontosnak tartja a a turisztikailag is jelentős sporteseményeket, hiszen a város gazdasági erejének meghatározó eleme a turizmus. Ezért is támogatták az esemény 3 millió forinttal. Kérte, ha idejük engedi, a sportolók nézzék meg Egert, s jó szereplést kívánt mindenkinek.